Nations League : Werner: Wäre wichtig, «Abstieg noch zu verhindern»

Vor dem nächsten Länderspiel-Doppelpack rückt Nationalspieler Timo Werner schon jetzt den Abstiegskampf in der Nations League in den Vordergrund.

von dpa

07. November 2018, 12:09 Uhr

«Es ist nicht so, dass alles zusammenbrechen würde, wenn wir tatsächlich absteigen sollten, aber es wäre schon wertvoll und wichtig, den Abstieg noch zu verhindern», erklärte der Fußball-Profi von RB Leipzig mit Blick auf das letzte Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft am 19. November in Gelsenkirchen gegen Holland. «Leider haben wir es nicht mehr in der eigenen Hand», sagte Werner in einem Interview auf der DFB-Homepage.

Gewinnen die Niederlande zuvor gegen Frankreich, ist der Abstieg aus der höchsten Nations-League-Liga A für Deutschland nicht mehr zu vermeiden. «Wobei auch klar ist, dass die Nations League wichtig ist, noch wichtiger aber ist, dass wir im kommenden Jahr eine erfolgreiche EM-Qualifikation spielen», sagte der 22 Jahre alte Werner.

Dennoch sieht der 21-malige Nationalspieler schon das Testspiel am 15. November in seiner Wahlheimat Leipzig gegen Russland als wichtig an: «Wenn wir uns aus Leipzig mit einem Erfolg verabschieden, hat das natürlich Einfluss auf die Stimmung in der und um die Mannschaft. Jeder Sieg macht die Brust breiter.»

Nach der misslungenen WM in Russland und schon sechs Niederlagen in elf Spielen im Jahr 2018 kämpfen Bundestrainer Joachim Löw und sein Team um Wiedergutmachung. «Es ist gut, dass es schnell die Chance gibt, ein anderes Bild abzugeben. Wir wissen, dass wir das WM-Aus nicht mit ein, zwei Spielen geraderücken können. Aber wir haben die Möglichkeit, Zeichen zu setzen und den Menschen zu zeigen, dass die Nationalmannschaft auf einem guten Weg ist», bemerkte Werner. Am Freitag wird DFB-Chefcoach Löw sein aktuelles Aufgebot benennen.