EM-Qualifikation : U21-Debütanten überzeugen beim 6:1 gegen Aserbaidschan

Seinen überzeugenden Debütanten stellte Stefan Kuntz eine besondere Belohnung in Aussicht. «Die dürfen heute Abend Wiener Schnitzel mit Pommes essen», sagte der U21-Nationaltrainer grinsend zur Leistung von Philipp Ochs und Cedric Teuchert.

Ohne zahlreiche U21-Europameister nutzten die Offensivspieler beim 6:1 (3:0)-Erfolg der U21-Fußballer in der EM-Qualifikation gegen Aserbaidschan ihre Chance. Neben Doppeltorschütze Ochs feierten auch Teuchert, BVB-Profi Mahmoud Dahoud und der Berliner Marcel Hartel ihre U21-Torpremieren.

Nur sieben U21-Europameister sind nach dem EM-Triumph von Polen noch in der Junioren-Auswahl spielberechtigt, der Neuaufbau des Teams mit vielen jungen Spielern ist Kuntz' Aufgabe bis zur EM 2019. Nadiem Amiri und Levin Öztunali als wichtige Stützen des Teams fehlten in Cottbus zudem verletzt, dennoch überzeugte die junge Elf. «Das sind Jungs, die noch nie zusammen gespielt haben. Das gibt Selbstvertrauen und Selbstsicherheit, deshalb ist das richtig gut», urteilte Kuntz.

Nach dem Titelgewinn 2009 scheiterte die deutsche U21 in der Quali - eine Wiederholung 2018 will Kuntz unbedingt vermeiden. Umso wichtiger war für das neu formierte Team nun der Start in die Qualifikation mit zwei Siegen aus zwei Spielen. Nach dem holprigen Auftakt beim 1:0 gegen Kosovo überzeugte das Team gegen Aserbaidschan auch spielerisch - und will daran am Dienstag gegen Norwegen anknüpfen. «Norwegen wird uns sicherlich fußballerisch mehr fordern», mahnte Kuntz dennoch.

Dann könnten auch die Neulinge ihre nächste Chance bekommen. Der 20 Jahre alte Hoffenheimer Ochs wurde erstmals nominiert, spielte von Beginn an - und erzielte gleich zwei Tore. «Besser hätte es wirklich nicht laufen können. Das ist unbeschreiblich», sagte er. Kuntz lobte: «Der brennt, das ist super, wenn man das als Trainer sieht.»

Nürnbergs Cedric Teuchert machte ebenfalls sein erstes U21-Spiel und traf kurz vor Schluss zum 6:0. Der Berliner Hartel spielte schon zum dritten Mal und erzielte das 5:0. «Er ist ein absoluter Pluspunkt in unserem Spiel. Das war eine Top-Leistung», lobte Kuntz den Offensivmann vom Zweitligisten Union. Hartel sagte: «Wir fühlen uns alle sehr wohl hier, wir verstehen uns sehr gut. Das macht sehr viel Spaß, wir haben eine sehr hohe Qualität in der Mannschaft.»

Trotz des Lobes für die neue U21-Generation - Kuntz ist dennoch froh, wenn seine Europameister Amiri und Öztunali zurückkehren und die Qualität im Team nochmals steigern. «Wir können nicht einfach sagen, dass wir sie grenzenlos ersetzen können», meinte er. Gegen Norwegen werden beide allerdings erneut verletzt fehlen, auch Dahoud wird wegen Zahnschmerzen nicht mit nach Norwegen reisen. Der Einsatz des erkrankten U21-Europameisters Waldemar Anton ist zudem fraglich.

Umso wichtiger sind für den U21-Coach seine erfahrenen Spieler wie Kapitän Jonathan Tah - der allerdings den Aserbaidschanern mit einem dicken Patzer in der Schlussphase ihren einzigen Treffer ermöglichte. «Ich will da vielleicht ein bisschen zu schön spielen, das muss nicht sein», gab der Leverkusener zerknirscht zu. Kuntz nahm den Abwehrchef dennoch in Schutz: «Wir müssen auch Entwicklungsschritte akzeptieren. Jona hat eine sehr konzentrierte Leistung gebracht vorher.»

