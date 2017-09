DFB-Kicker vor Zahltag : Rund 4,5 Millionen Euro für das WM-Ticket

Die deutschen Fußball-Nationalspieler stehen in der WM-Qualifikation kurz vor dem Zahltag. Der Weltmeister könnte in Stuttgart gegen Norwegen vorzeitig das Ticket zur Endrunde im kommenden Jahr in Russland lösen.