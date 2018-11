Zehenverletzung : Rangnick: Werner könnte für Länderspiele ausfallen

Der Einsatz von Nationalspieler Timo Werner in der Nations-League-Partie gegen die Niederlande ist wegen einer Zehenverletzung fraglich.

von dpa

09. November 2018, 18:18 Uhr

Sollte der 22 Jahre alte Torjäger von RB Leipzig nicht rechtzeitig für das Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen fit werden, werde er danach auch nicht für die Nationalmannschaft zur Verfügung stehen, sagte RB-Trainer Ralf Rangnick. Bundestrainer Joachim Löw hatte Werner zuvor in seinen Kader für das Länderspiel gegen Russland am kommenden Donnerstag in Leipzig und für das mögliche Abstiegs-Endspiel vier Tage später in Gelsenkirchen gegen die Niederlande berufen.

Werner absolvierte unter anderem Sprintübungen. Man müsse nun abwarten, wie Werner auf das Training reagiere, sagte Rangnick. Eine Entscheidung, ob er gegen Leverkusen auflaufen kann, werde erst am Samstag fallen. Es handle sich bei dem Angreifer um eine «reine Schmerzproblematik».