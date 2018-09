EM 2024 : Lahm will dauerhaftes DFB-Engagement - Löw der Richtige

Philipp Lahm will sich auch im Falle eines Scheiterns der EM-Kandidatur dauerhaft beim Deutschen Fußball-Bund engagieren.

von dpa

23. September 2018, 10:17 Uhr

«Wenn wir über Werte sprechen und darüber, wofür unser Land steht, dann geht das über die Bewerbung hinaus, auch wenn wir den Zuschlag nicht bekommen. Ich strebe schon etwas Längerfristiges an, um richtig an den Themen arbeiten zu können, die mir wichtig sind», sagte der EM-Botschafter des DFB in einem Interview der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung».

Ein Zuschlag für das Turnier 2024 am Donnerstag durch die UEFA wäre laut Lahm eine Chance für Deutschland und Europa gesellschaftliche Probleme wie die Debatte um die Flüchtlingspolitik zu lösen.

«Es geht in der Gesellschaft nicht immer nur bergauf, es gibt auch Phasen, die schwieriger sind. Das Wichtigste ist, dass man miteinander kooperiert, es ist immer besser, miteinander zu sprechen, als nebeneinanderher zu leben. Und das kann so ein Turnier uns bieten, oder besser gesagt: nicht nur uns, sondern ganz Europa», betonte der DFB-Ehrenspielführer. Die Türkei ist der einzige deutsche EM-Konkurrent. Bei einer Vergabe an den DFB würde Lahm Organisationschef für das übernächste Kontinentalturnier.

Im deutschen Fußball sieht der WM-Kapitän von 2014 das Verhältnis zwischen Profis und Amateuren als zentrales Thema: «Das muss zusammen harmonieren, und zurzeit harmoniert es nicht so ganz. Die Basis ist das Wichtigste, die darf man nicht verlieren», sagte der 34-Jährige.

In seiner WM-Analyse sieht sich Lahm auch durch Kommentare aus der Wirtschaftswelt bestätigt und hält Korrekturen in Joachim Löws Arbeitsweisen weiter für geboten. «Ich würde ja auch sagen, dass Jogi Löw der Richtige ist, wenn er ein paar Dinge ändert», sagte er in dem Interview. Grundsätzlich hält der WM-Kapitän von 2014 das Festhalten an Bundestrainer Löw nach dem WM-K.o. in Russland für richtig.

«Er war sehr erfolgreich bei der Nationalmannschaft und hat uns zum Weltmeister gekürt. Dass so jemand die Chance bekommt, einen Rückschlag zu korrigieren, finde ich nichts Unnormales, die Möglichkeit muss man ihm geben», sagte Lahm. Durchaus könne er nun Anzeichen für Veränderungen im Kreis der Nationalmannschaft erkennen. «Ich glaube schon, dass etwas geändert wird. Das sollte man auch, wenn man als Letzter ausscheidet bei einer WM», sagte der 34-Jährige.

Mit einem Beitrag auf seinem Linkedin-Account hatte Lahm nach der WM für Wirbel gesorgt. Darin hatte er seinem ehemaligen Trainer Löw eindringlich geraten, den Führungsstil gerade gegenüber der jungen Spielergeneration zu ändern, um wieder erfolgreich sein zu können. Löw hatte mit Befremden auf die als Kritik interpretierten Worte Lahms reagiert.

«Ich habe sehr viel Zustimmung bekommen, vielleicht nicht unbedingt aus dem Fußball, aber von Leuten aus anderen Bereichen, die gesagt haben: guter Ansatz», sagte Lahm. Nach seiner aktiven Karriere als Fußballer ist er nun neben seiner Rolle als