Nations League : Kölner Hector bleibt bei DFB-Team: Stauchung am Sprunggelenk

Nationalspieler Jonas Hector hat sich beim 3:0-Sieg des DFB-Teams gegen Russland eine Verstauchung am linken Sprunggelenk zugezogen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund nach einer weiteren Untersuchung des Kölner Profis mit.

von dpa

16. November 2018, 13:04 Uhr

Hector musste in Leipzig in der zweiten Halbzeit nach einem bösen Foul von Alexander Jerochin ausgewechselt werden. Ein Bruch oder ein Bänderriss aber konnte beim 28-jährigen Nationalspieler ausgeschlossen werden. Hector bleibt für das Nations-League-Spiel am Montag gegen Holland weiter im Kader und wird von der medizinischen Abteilung des DFB behandelt. Sein Mitwirken gegen Holland ist offen.