Ex-Bundestrainer : Klinsmann glaubt an Löw: «Der Jogi weiß, was er macht»

Der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann hat trotz der sportlichen Krise der Fußball-Nationalmannschaft weiter Vertrauen in Joachim Löw.

von dpa

15. Oktober 2018, 16:31 Uhr

«Ich glaube an Jogi und ich glaube an seinen Stab», sagte der 54-Jährige dem SWR. Klinsmann hatte Löw während seiner Zeit als DFB-Coach von 2004 bis 2006 als Co-Trainer zum Nationalteam geholt. Nach dem Ende seiner Zeit als Bundestrainer übernahm Löw die Mannschaft.

«Der Jogi weiß, was er macht. Der Jogi weiß auch, wie schwierig die Situation ist nach der Niederlage gegen Holland», sagte Klinsmann. «Aber das allerwichtigste ist, zusammenhalten und daran glauben, ein gutes Ergebnis gegen Frankreich einzuholen.» Nach der 0:3-Niederlage in den Niederlanden droht dem Weltmeister von 2014 an diesem Dienstag in Paris beim aktuellen Titelträger Frankreich der nächste Rückschlag in der Nations League.