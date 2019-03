DFB-Chef : Grindel: Abschiedsspiel für Hummels, Boateng, Müller möglich

DFB-Chef Reinhard Grindel hat dem von Bundestrainer Joachim Löw aussortierten Bayern-Trio ein Abschiedsspiel in der Fußball-Nationalmannschaft in Aussicht gestellt.

von dpa

17. März 2019, 23:25 Uhr

«Ich würde jetzt vorschlagen, dass sich mal alles setzt. Und wenn dann sich die Situation ergibt, dass die Spieler von uns verabschiedet werden möchten, dann werden wir das in einer angemessenen Form tun. Aber das hat sicherlich noch seine Zeit», sagte Grindel in der Sendung «Blickpunkt Sport» des Bayerischen Fernsehens.

Löw hatte vor knapp zwei Wochen den Ex-Weltmeistern Thomas Müller (29), Mats Hummels (30) und Jérôme Boateng (30) überraschend mitgeteilt, dass er künftig nicht mehr mit ihnen im Nationalteam plane. Dies war beim FC Bayern und den Spielern selbst auf Kritik gestoßen. Müller und Hummels hatten geäußert, dass für sie eine Rückkehr in die DFB-Elf trotz der Löw-Entscheidung nicht ausgeschlossen sei.

Grindel wies zudem den Eindruck zurück, dass sich sein Verhältnis zu Löw zuletzt verschlechtert habe. «Wir haben keine unterkühlte Atmosphäre, sondern im Gegenteil, er hat die volle Entscheidungsfreiheit in sportlichen Angelegenheiten», sagte Grindel. Zuletzt waren Äußerungen Grindels zu Löws Vorgehen bei der Ausmusterung als Kritik am Bundestrainer interpretiert worden. «Bei uns ist alles in Ordnung», betonte Grindel.