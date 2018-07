Nations League : Die Termine der Nationalmannschaft bis zum Jahresende

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet am 6. September mit einem Heimspiel gegen Frankreich in die Saison 2018/19. Die Partie in München ist die Premiere in der neuen Nationenliga.

von dpa

15. Juli 2018, 12:35 Uhr

In Gruppe 1 sind die Niederlande weiterer Gegner. Als Erster würde sich Bundestrainer Joachim Löw mit der DFB-Auswahl für das Endturnier der vier Gruppensieger der Liga A im Juni 2019 qualifizieren. Als Dritter und damit Letzter hinter Frankreich und Holland würde Deutschland in die Liga B absteigen. Es steht also sportlich einiges auf dem Spiel.

Zu den vier Nations-League-Partien kommen bis zum Jahresende zwei Testspiele gegen die WM-Teilnehmer Peru und Russland.

Datum Spielort Paarung Wettbewerb 06.09.2018 München Deutschland - Frankreich Nations League 09.09.2018 Sinsheim Deutschland - Peru Testspiel 13.10.2018 Amsterdam Niederlande - Deutschland Nations League 16.10.2018 Paris Frankreich- Deutschland Nations League 15.11.2018 Leipzig Deutschland - Russland Testspiel 19.11.2018 Gelsenkirchen Deutschland - Niederlande Nations League