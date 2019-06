Fußball-Nationalmannschaft : DFB-Training in Aachen mit komplettem Kader - Braun-Auftritt

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das öffentliche Training in Aachen mit allen 22 Akteuren bestritten. Auch Bayern-Profi Leon Goretzka war am späten Mittwochnachmittag am Tivoli mit dabei.

von dpa

05. Juni 2019, 18:09 Uhr

Der zuletzt angeschlagene Mittelfeldspieler hatte am Vorabend eine Übungseinheit im Trainingslager in Venlo ausgelassen. Aushilfs-Bundestrainer Marcus Sorg, der den erkrankten Chefcoach Joachim Löw zum Saisonabschluss vertritt, kann damit für das erste EM-Qualifikationsspiel an diesem Samstag in Weißrussland mit dem kompletten Kader planen.

Unter den Zuschauern weilte auch DFB-Ehrenpräsident Egidius Braun. Es war ein bewegender Moment, als der 94-Jährige in seiner Heimatstadt für ein Mannschaftsfoto mit dem Team um Kapitän Manuel Neuer den Platz betrat. «Wir wollen hier die Nationalmannschaft ganz hautnah machen», rief DFB-Direktor Oliver Bierhoff über ein Stadionmikrofon den Fans zu. Obwohl alle 30.000 Karten nach Verbandsangaben kostenlos verteilt worden waren, blieben überraschend viele Plätze im Stadion unbesetzt.