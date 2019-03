EM-Härtetest : Deutschlands U21 besiegt England 2:1

Diese Leistung macht Mut für die EM: Die deutsche U21 überzeugt drei Monate vor dem Turnier auch im zweiten Härtetest gegen den Favorit England. Sogar der späte Siegtreffer gelingt dieses Mal noch.

26. März 2019, 22:57 Uhr

Deutschlands U21-Fußballer haben den EM-Härtetest gegen Topfavorit England bestanden und mit einer starken Vorstellung die Titelhoffnungen genährt.

Knapp drei Monate vor dem EM-Auftakt überzeugte die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz beim 2:1 (1:1) gegen England in Bournemouth und blieb zum zwölften Mal in Serie ungeschlagen. Fünf Tage nach dem starken 2:2 gegen Frankreich trafen Mahmoud Dahoud (27. Minute) und Felix Uduokhai (90.+1).

Dominic Solanke gelang vor 11.942 Zuschauern das zwischenzeitliche 1:1 (44.). Die DFB-Auswahl, die als Titelverteidiger zu dem Turnier in Italien und San Marino reist, bot gegen die spielstarken Engländer über weite Strecken eine reife und konzentrierte Leistung. «Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt», sagte Kapitän Timo Baumgartl. «Der Sieg ist verdient.» Auch Trainer Kuntz lobte den Auftritt des Teams: «Es haben viele Spieler sehr viel Werbung für sich gemacht.»

Für Englands U21 war es die erste Niederlage seit dem EM-Aus im Elfmeterschießen gegen Deutschland 2017. Es war zudem der erste Sieg einer deutschen U21 in England. Die deutsche Nachwuchs-Auswahl trifft bei der EM in der Vorrunde auf Dänemark, Serbien und Österreich.

Kuntz hatte sich die im Nachwuchsfußball derzeit dominierende Nation als großen EM-Prüfstein ausgesucht. Und beide Teams erfüllten die Erwartungen und spielten von Beginn an selbstbewusst und mutig nach vorne. Der Freiburger Luca Waldschmidt konnte eine Hereingabe von Levin Öztunali nicht verwerten (8.), Innenverteidiger Uduokhai fälschte einen Schuss von Demiray Gray noch zur Ecke ab (18.).

Die deutsche Elf erarbeitete sich nach und nach Vorteile und näherte sich dem Tor der Young Lions immer mehr an. Gladbachs Florian Neuhaus traf nach gutem Dribbling nur das Außennetz (22.). Nach einem feinen Pass von Arne Maier traf Dortmunds Dahoud dann flach zur Führung.

Auf der Gegenseite blieben die Gastgeber gefährlich, Offensivspieler Neuhaus rettete im Strafraum gegen Solanke (32.). Aber auch die DFB-Auswahl hatte Chancen: Ein Außenrist-Schuss von Dahoud flog knapp am Tor vorbei (35.), Waldschmidt traf nur den Pfosten (37.).

Angetrieben von der starken Mittelfeldachse aus Maier, Dahoud und Neuhaus hatte die Kuntz-Elf die Partie nun völlig im Griff, lediglich das zweite Tor fehlte. Und diese Nachlässigkeit im Abschluss nutzte England eiskalt aus: Einen Pass in die Tiefe von Manchester Citys Phil Foden fälschte Maier unglücklich ab, Solanke schoss zum 1:1 ein.

Die zweite Halbzeit war durch zahlreiche Wechsel geprägt, auch der frühere englische Nachwuchs-Spieler Lukas Nmecha feierte sein DFB-Debüt. Der Partie fehlte nun das Tempo, beide Teams hatten aber dennoch Chancen auf den Siegtreffer. Ein Schuss des starken Foden strich knapp am Tor vorbei (55.). Abdelhamid Sabiri zielte per Freistoß zu hoch (85.), ehe Uduokhai in der Nachspielzeit nach einer Flanke zum verdienten Sieg für den deutschen Nachwuchs traf.