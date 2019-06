U21-EM : Deutscher Gegner Österreich will kein «Kanonenfutter» sein

Österreich hat vor dem abschließenden Gruppenspiel bei der U21-EM gegen Deutschland nur noch geringe Hoffnung auf die K.o.-Runde.

von dpa

22. Juni 2019, 07:16 Uhr

«Ich kann es schon einschätzen, will nicht euphorisch sein und große Sprüche klopfen», sagte Trainer Werner Gregoritsch, der seine Mannschaft im Duell mit dem Titelverteidiger am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF) in Udine nur als Außenseiter sieht. «Die Deutschen sind sich sicher, dass sie auch das dritte Spiel gewinnen. 6:1, 3:1, wir sind also mehr oder weniger Kanonenfutter für sie.»

Österreich hat bei der Fußball-EM aus zwei Partien drei Punkte geholt und benötigt gegen Deutschland einen Sieg, um noch eine Chance auf den Halbfinal-Einzug zu haben. Der DFB-Elf genügt dagegen nach einem 3:1 gegen Dänemark und einem 6:1 gegen Serbien schon ein Punkt zum ganz sicheren Weiterkommen. «Sie zeigen alles, was Deutschland ausmacht, was die Vorbereitung, taktische Varianten und den spielerischen Bereich betrifft», lobte Gregoritsch die DFB-Auswahl.