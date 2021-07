Bundesliga : Nagelsmann sicher: Werden stärkeren Sané sehen

Julian Nagelsmann ist mit seinem Trainingsstart beim FC Bayern „ganz zufrieden“. Noch fehlen die meisten Stars auf dem Rasen, der neue Münchner Coach hat im Kopf aber schon klare Pläne mit ihnen.

München | Den großen EM-Frust von Robert Lewandowski, Leroy Sané & Co. will Julian Nagelsmann beim FC Bayern nicht mehr groß aufarbeiten. „Wir versuchen, hier erfolgreich zu sein und dann über erfolgreiche Spiele im DFB-Pokal, Supercup und in der Bundesliga das schnellstmöglich vergessen zu machen“, sagte der neue Münchner Coach, dessen lautstarke Kommandos ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.