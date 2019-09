Leipzig vs. Schalke : Nagelsmann gegen Wagner: Trainer-Duell der Bessermacher

Im Topspiel des 6. Spieltages treffen Julian Nagelsmann und David Wagner mit ihren neuen Teams aufeinander. Die ersten Schritte als Trainer machte das Duo beim selben Verein.

von dpa

27. September 2019, 12:51 Uhr

Sie sind erst wenige Monate im Amt, haben aber schon viel bewegt: Julian Nagelsmann führte RB Leipzig an die Spitze der Fußball-Bundesliga und zum erfolgreichsten Start der Clubgeschichte.

David Wagner sorgte beim chronisch aufgeregten FC Schalke 04 für Ruhe und formte in kurzer Zeit einige Sorgenfälle zu Leistungsträgern. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kommt es erstmals zum Duell der Bessermacher.

«Man merkt, dass Schalke viel arbeitet, deutlich aktiver bei gegnerischem Ballbesitz ist. Sie haben einen klaren Plan, einen sehr attraktiven und erfolgreichen Spielstil. Das ist typisch Dave Wagner», sagte Nagelsmann. Besonders beeindruckt zeigte sich der 32-Jährige vom neuen Schalker Laufwunder. Die Mannschaft absolviert ligaweit die meisten intensiven Läufe und die meisten Sprints. Im Vorjahr standen die Königsblauen in diesen Rubriken weit hinten.

«Wir haben an vielen Stellschrauben gedreht, personell, in Sachen Philosophie und Einstellung. Wir haben gute Transfers gemacht, Männer mit Biss und guter Einstellung zum Beruf geholt», erklärte Wagner in der «Leipziger Volkszeitung» sein Konzept.

Als Trainer haben Nagelsmann und Wagner dieselben Wurzeln. Beide stammen aus der Hoffenheimer Schule, wurden auch von Ralf Rangnick beeinflusst. «Grundsätzlich hat man in Hoffenheim sehr gute Möglichkeiten, sich auszuprobieren», sagte Nagelsmann. Man könne mit neuen Dingen auf die Nase fallen, ohne gleich den Job zu verlieren.

Wagner zollte Nagelsmann am Freitag in Gelsenkirchen großes Lob für dessen Leistungen in Hoffenheim und nun in Leipzig. Es sei «verrückt und einzigartig, was der junge Mann» zu Stande gebracht habe, sagte Wagner. Er ist 15 Jahre älter als der jüngste Erstliga-Trainer, den er nun erstmals treffen wird: «Ich bin ihm zuvor noch nie begegnet.»

Nach kleinen Anfangsproblemen lief das Schalker Spiel zuletzt bei drei Siegen in Serie wie geschmiert. Das hatte man bei dem Traditionsclub seit März 2018 nicht mehr erlebt. «Wir wollen für etwas stehen, einen Wiedererkennungswert haben. Schalke ist zuallererst Maloche», betonte Wagner. Darauf fuße alles.

Ein weiterer Protagonist des königsblauen Erfolgsrezepts ist ausgerechnet ein früherer Leipziger. Sportvorstand Jochen Schneider war im März in den Pott gewechselt und hält seitdem die Fäden im Hintergrund in der Hand. Sein bislang klügster Schachzug war sicher die Verpflichtung des Trainers. Als Team funktioniert das Duo bisher hervorragend. «Er ist der Chef, er hat nicht nur mich geholt. Jochen ist fleißig, kompetent, verlässlich und unaufgeregt», erklärte Wagner. Und der neue Coach schaffte es binnen kürzester Zeit, dem Schalke-Spiel eine neue, seine Handschrift zu verpassen.

Unter Wagner wurde Amine Harit vom Problemfall zum Antreiber und Ideengeber in der Offensive. «Das ist ein herausragendes Indiz für die Arbeit von David Wagner», lobte Nagelsmann: «Er galt ja nicht immer als ganz einfach, war in seinem Spiel sehr inkonstant. Jetzt hat er sehr viel Mut, viel Tempo im eins gegen eins und eine tragende Rolle», befand Nagelsmann über Harit.

Ein Duell zwischen Nagelsmann und Wagner ist ein Novum. Dagegen war Schalke in Leipzig bereits dreimal zu Gast - mit mäßigem Erfolg. Zwei Siege landete RB, zuletzt ermauerte sich Schalke dort mit Grusel-Fußball ein 0:0. Danach rückte sogar Schalkes Club-Ikone Klaus Fischer von damaligen Trainer Domenico Tedesco ab und sagte: «Das ist nicht mehr mein Fußball.» Eine ähnliche Vorstellung dürfte es diesmal nicht geben, weil es nicht Wagners Philosophie entspricht.