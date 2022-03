Bundesliga : Nagelsmann freut sich auf Hoffenheim-Rückkehr vor Fans

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann freut sich sehr auf sein erstes Bundesliga-Gastspiel bei seinem Ex-Verein TSG 1899 Hoffenheim vor Publikum.

„Darauf freue ich mich. Die anderen Spiele in Hoffenheim waren alle ohne Zuschauer“, sagte Nagelsmann vor dem Topspiel der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (15.30 Uhr) zwischen Spitzenreiter FC Bayern München und dem Tabellenvierten. Gespannt ist der 34-Jährige auf den Empfang der 25.600 zugelassenen Zuschauer in der Arena in Sinsheim. „Das Auspfei...

