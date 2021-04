Bayern München : „Nächste Frage“: Flick will sich auf Team konzentrieren

Trainer Hansi Flick möchte sich nicht mehr an Debatten abseits der Mannschaft des FC Bayern München beteiligen.

München | „Ich versuche das Ganze so zu lösen oder so zusammenzuarbeiten, dass es im Sinne des Vereins ist. Was ansonsten an Störfeuern kommt, das kommt nicht von mir und ich werde mich dazu auch in Zukunft nicht mehr äußern“, sagte Flick. Angesprochen auf ein Machtwort von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, der in der „Bild“ von der sportlichen Führung au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.