Spiel in Kopenhagen : Nach Zusammenbruch: Dänemarks Eriksen wieder stabil

An den Bildschirmen, im Stadion und auf dem Spielfeld bangten die Menschen um den Dänen Christian Eriksen. Der Star von Inter Mailand brach während eines EM-Spiels zusammen und wurde wiederbelebt.

København | Den Schock von Kopenhagen fasste die dänische Zeitung „Ekstra Bladet“ in einer epochalen Schlagzeile zusammen. „Dänemark verliert. Aber das Leben hat gewonnen.“ Millionen Menschen an den Bildschirmen, im Stadion und auf dem Spielfeld bangten am Samstagabend um den dänischen Star Christian Eriksen, der während des EM-Spiels gegen Finnland (0:1) zusa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.