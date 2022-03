Bayer 04 Leverkusen : Nach Wirtz-Verletzung: Auch Frimpong fehlt sehr lange

Bayer 04 Leverkusen muss bis zur kommenden Saison auf Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong verzichten. Der 21-Jährige zog sich einen Syndesmose-Riss im rechten Sprunggelenk zu, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte. Der Niederländer muss operiert werden und fällt für die restliche Saison aus. Frimpong zählt bei Leverkusen zu den großen Leistungsträgern und bestritt von 26 Bundesliga-Partien in dieser Spielzeit 25 von Beginn an.

Er hatte sich genau wie Nationalspieler Florian Wirtz bei der 0:1-Niederlage seines Clubs am Sonntag im rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln verletzt. Wirtz fällt mit einem Kreuzbandriss ebenfalls monatelang aus....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.