Premier League : Nach Sanktionen gegen Abramowitsch: Chelsea schlägt Norwich

Ungeachtet der Sanktionen gegen den russischen Inhaber Roman Abramowitsch und den FC Chelsea hat der Club in der Premier League das Spiel gegen den Abstiegskandidaten Norwich City gewonnen.

Der von Thomas Tuchel trainierte englische Fußball-Erstligist setzte sich beim Schlusslicht 3:1 (2:0) durch. In der Tabelle liegt das Team aus London auf Rang drei. Mit den deutschen Nationalspielern Timo Werner und Kai Havertz in der Startformation dominierte Chelsea die Partie. Bereits in der 3. Spielminute erzielte Trevoh Chalobah auf Vorlage von Ma...

