Bundesliga : Michael Rummenigge: Bayern gehen in nächste Saison mit Flick

Michael Rummenigge geht davon aus, dass Hansi Flick Trainer des FC Bayern München bleibt.

München | Sein Bruder Karl-Heinz (65), Vorstandschef des Fußball-Rekordmeisters, werde Flick „niemals freiwillig ziehen lassen. Dafür kenne ich meinen Bruder zu gut. Wenn sich Karl-Heinz etwas in den Kopf gesetzt hat, hält er auch daran fest. In diesem Falle also an Hansi Flick“, sagte der 57-Jährige in einer Kolumne des „Sportbuzzer“: „Die Münchner werden auch...

