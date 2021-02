Auslandsfußball : Meister laufen hinterher - Champions League-Generalproben

Jürgen Klopp, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo und den verletzten Neymar verbindet vor diesem Fußball-Wochenende in Europa eines: Ihre Clubs sind mehr oder weniger weit vor der Tabellenspitze in den jeweiligen Ligen entfernt. Und das könnte auch so bleiben.

Berlin | Die Titelverteidiger in den vier europäischen Top-Ligen sind weiter im Aufholmodus. Der FC Liverpool, Real Madrid, Juventus Turin und Paris Saint-Germain wollen an diesem Wochenende in ihren Ligen die Rückstände verkürzen oder zumindest nicht noch größe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.