Trainer vor dem Abgang : Medien: Zidane teilt Real-Profis Abschied mit

Trainer Zinedine Zidane soll den Spielern von Real Madrid laut Berichten spanischer Medien mitgeteilt haben, dass er den Rekordmeister nach dieser Saison verlässt.

Madrid | Der 48-jährige Franzose habe sich entschieden, seine zweite Amtszeit bei Real nicht mehr fortzusetzen. Die „Königlichen“ sind in der Meisterschaft vor dem vorletzten Spieltag heute Zweiter mit zwei Punkten Rückstand auf Lokalrivale Atlético und müssen an diesem Sonntag bei Athletic Bilbao antreten. In der Champions League war Zidanes Team im Halbfi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.