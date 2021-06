Hohe Ansteckungsgefahr : Masken-Thema wabert weiter - Minister droht mit Folgen

Das deutsche 4:2 gegen Portugal hat hierzulande wieder für EM-Euphorie gesorgt. Mit dem Jubel steigt bei vielen aber auch die Sorge vor den pandemischen Folgen.

München | Gemeinsam feiernde Fans auf den Rängen, euphorischer Jubel, Siegesgesänge: Was hatte Fußball-Deutschland die Szenen in den langen Corona-Monaten doch vermisst! Just wegen solcher Bilder aber halten der Ärger und die Sorge rund um die EM in München an. Trotz der generell erfreulichen Entwicklung der Infektionszahlen und des umfangreichen Hygienekonz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.