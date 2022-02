Bundesliga : Marco Roses Lieferprobleme: „Keine angenehme Situation“

Nach dem internationalen K.o.-Schlag fehlt Borussia Dortmund beim 1:1 in Augsburg der entscheidende „Punch“. Trainer Rose muss sich danach einer Frage stellen, die kein Trainer mag.

Schnell weg. Der Dortmunder Fußball-Tross um den gerade nicht genug liefernden Trainer Marco Rose hatte es nach dem 1:1 (1:0) beim abstiegsbedrohten FC Augsburg am Abend eilig. Das Flugzeug in die Heimat wartete am Ende einer frustrierenden Woche. „Über das Ergebnis sind wir enttäuscht“, sagte Rose, der die zwei eingebüßten Punkte in der Fußball-Bundes...

