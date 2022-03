Fussball : Manuel Neuer glaubt an den WM-Titel

„Saubere Pässe spielen, Männer“, brüllt der Trainer den Fußballern der Nationalmannschaft zu. Denn Trainer Hansi Flick hat keine Zeit zu verlieren. Am Samstag will sich die Mannschaft im Testspiel gegen Israel beweisen und drei Tage später gegen die Niederlande. Beides gilt als Vorbereitung für die Weltmeisterschaft im Land Katar in acht Monaten.

Der Kapitän Manuel Neuer hat das Ziel für die WM schon jetzt klar vor Augen. Er sagte: „Wir als Profi-Sportler werden an Trophäen und Titeln gemessen. Für mich gibt es nur ein Ziel, das ist der WM-Titel.“ Auch einer der Fußball-Chefs in der deutschen Mannschaft denkt, dass ein Sieg möglich ist: „Realistisch ist es auf jeden Fall. Wir haben Topspieler i...

