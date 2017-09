3:1 für 05er : Mainz stürzt Leverkusen in erste Saisonkrise

vergrößern 1 von 2 Foto: Torsten Silz 1 von 2

Bayer Leverkusen läuft schon früh in der Saison den eigenen Ansprüchen hinterher. Nach dem 1:3 (1:1) beim erstmals siegreichen FSV Mainz 05 bleibt die weiter erfolglose Werkself mit nur einem Punkt aus drei Spielen im Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga.

«Jetzt stehen wir schon ein wenig mit dem Rücken zur Wand», räumte Bayer-Trainer Heiko Herrlich ein. Sein Mainzer Kollege Sandro Schwarz durfte nach zwei bitteren Niederlagen zum Auftakt dagegen seinen ersten Dreier im Oberhaus bejubeln. «Die zweite Halbzeit war großartig, da haben wir viel besser Fußball gespielt», stellte Schwarz fest. «Die drei Punkte fühlen sich großartig an.»

Vor 24 876 Zuschauern brachte Dominik Kohr die Gäste in der 22. Minute in Führung, die Yoshinori Muto (45.) kurz vor der Pause ausglich. Nach dem Wechsel sorgten der im Sommer vom AS Monaco geholte Abdou-Lakhad Diallo (57.) und der eingewechselte Suat Serdar (71.) für den verdienten Mainzer Erfolg.

Nach dem verpatzten Saisonstart war den Kontrahenten eine gewisse Verunsicherung anzumerken. Die erste Halbzeit war von viel Leerlauf auf beiden Seiten geprägt, wobei vor allem die dominierenden Gäste viel zu wenig aus ihren spielerischen Möglichkeiten machten. «Uns fehlt einfach die Mentalität, den Sack zuzumachen», kritisierte Herrlich. «Das müssen wir ändern, sonst haben wir wieder so eine Saison wie im Vorjahr.»

Das erste Achtungszeichen setzten die Hausherren durch Danny Latza (19.), dessen Schuss knapp das Bayer-Tor verfehlte. Leverkusen machte es wenig später bei seiner ersten Möglichkeit besser: Wendell flankte von der linken Seite in den Strafraum, wo der völlig frei stehende Kohr eiskalt vollendete.

Nur 120 Sekunden nach der Führung hatte Kevin Volland das zweite Gäste-Tor auf dem Fuß, wurde aber in letzter Sekunde von Latza gestoppt. Ansonsten beschränkte sich Bayer auf die Verwaltung der Führung, die bei einem furiosen Lattenschuss von Levin Öztunali (37.) erstmals ernsthaft in Gefahr geriet.

Mainz mühte sich zwar redlich, war aber in seinen spielerischen Mitteln lange zu limitiert, um die Bayer-Abwehr auszuhebeln. Kurz vor der Pause wurden die Rheinhessen für ihre Bemühungen dann doch noch belohnt. Daniel Brosinski flankte auf Muto, der mit einem Seitfallzieher traf.

Der Ausgleich beflügelte die Hausherren, die nach dem Wechsel mehr Druck machten. Die erste Chance gehörte zwar Leverkusens Volland, dessen Kopfball am langen Pfosten vorbei segelte, doch dann jubelte der FSV. Eine Freistoßflanke von Öztunali köpfte Diallo am kurzen Pfosten zu seinem ersten Bundesligator ins Netz.

Die Gastgeber ließen trotz der Führung nicht locker und den Gegner kaum noch zur Entfaltung kommen. Der zu Beginn der zweiten Halbzeit gekommene Serdar krönte den engagierten und nun auch spielerisch ansehnlichen Auftritt mit dem dritten Treffer. «Wir haben jetzt schon acht Gegentore bekommen. Das ist zu viel und einfach ärgerlich», haderte Herrlich.

