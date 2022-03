Trainervorstellung : Magath beschwört Berliner Zusammenhalt: Geht nur um Hertha

Felix Magath hat bei seiner Vorstellung als neuer Trainer von Hertha BSC vor weiteren Streitigkeiten und Konflikten beim Berliner Fußball-Bundesligisten gewarnt.

„Ich hoffe, es ist allen klar, es geht hier in den nächsten Wochen um Hertha BSC, nicht um Felix Magath oder Fredi Bobic. Es geht darum, dass der Club, in der Situation ist, in der er breite Unterstützung braucht, die Spieler Unterstützung brauchen“, sagte der 68-Jährige. Zuletzt hatte es neben der sportlichen Talfahrt auf Platz 17 bei der Hertha immer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.