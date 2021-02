Champions League : Machbare Aufgaben für Wolfsburg- und Bayern-Frauen

Die frühere Weltfußballerin Nadine Keßler hat den beiden deutschen Champions-League-Clubs VfL Wolfsburg und FC Bayern München lösbare Aufgaben für das Achtelfinale zugelost.

Nyon | Die UEFA-Chefin Frauenfußball und frühere Wolfsburgerin war am Dienstag in Nyon die Glücksfee. Ihr ehemaliger Verein VfL Wolfsburg trifft auf LSK Kvinner FK aus Norwegen und hat im Hinspiel am 3. oder 4. März zunächst Heimrecht. Eine weite Reise steht d...

