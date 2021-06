EM-Vorbereitung : Löw will Dominanz sehen: Letzter Test und Neuer-Jubiläum

Noch einmal darf Bundestrainer Löw im Wettkampf Taktik, Teamgefüge und Personal testen - dann bleibt nur noch der Feinschliff vor dem EM-Auftakt gegen Frankreich. Gegen Lettland sollen vor 1000 Fans Fortschritte bei Kompaktheit und Effektivität nachgewiesen werden.

Seefeld in Tirol | Joachim Löw will bei der EM-Generalprobe einen dominanten, kompakten und effektiven Auftritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sehen. „Wir müssen uns so präsentieren, dass sich der Gegner völlig an uns anpassen muss“, sagte der Bundestrainer zur heutigen Testpartie (20.45 Uhr/RTL) gegen Außenseiter Lettland. In Düsseldorf dürfen erstmals ...

