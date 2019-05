Fußball-Nationalmannschaft : Löw stellt Götze Comeback in Aussicht: «Gute Spiele gemacht»

Bundestrainer Joachim Löw hat BVB-Profi Mario Götze ein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Aussicht gestellt.

von dpa

25. Mai 2019, 20:09 Uhr

«Wenn er so weitermacht, wird er auch zurückkommen», sagte Löw vor dem DFB-Pokalfinale in der ARD über den WM-Finaltorschützen von 2014. In sein Aufgebot für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele hatte Löw den 26-Jährigen von Borussia Dortmund nicht berufen.

«Die letzten Monate hat man ihm angemerkt, dass er wieder sehr dynamisch wirkt, sehr austrainiert. Er hat gute Spiele gemacht», sagte Löw über Götzes starke Rückrunde beim BVB. Auch Keeper Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona, der verletzungsbedingt im Kader fehlt, lobte Löw. Die Leistungen des 27-Jährigen in Spanien seien «wirklich bemerkenswert». «Er ist gereift zu einem Torhüter auf Weltklasseniveau», sagte der Bundestrainer über den Ex-Gladbacher.

Ein Comeback des Bayern-Profis Thomas Müller, den er im März gemeinsam mit Mats Hummels und Jérôme Boateng aus der Nationalelf aussortiert hatte, hält Löw dagegen für unwahrscheinlich. «Stand jetzt plane ich ohne ihn, das habe ich ihm auch gesagt», sagte Löw auf eine entsprechende Frage. «Aber im Fußball weiß man nie.»