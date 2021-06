DFB-Sieg gegen Portugal : Löw: „Jetzt müssen wir gegen Ungarn nachlegen“

Löws Plan geht auf: Die Flügelzange Gosens und Kimmich sticht. Die deutsche Offensivdynamik überfordert die portugiesische Defensive. Als Initialzündung sieht der Bundestrainer den klaren Sieg aber nicht.

München | Fragen an Bundestrainer Joachim Löw in der Video-Pressekonferenz nach dem 4:2 der Fußball-Nationalmannschaft im zweiten EM-Gruppenspiel am Samstagabend in München gegen Portugal. Frage: Wie fällt ihr Fazit aus, wie sind Ihre Pläne aufgegangen? Joachim Löw: Das war insgesamt ein sehr starkes Spiel gegen technisch und konterstarke Portugiesen. Wir...

