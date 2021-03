WM-Qualifikation : Löw: „Die Mannschaft strahlt einen guten Spirit aus“

Zweites Spiel, zweiter Sieg. Joachim Löw kehrt mit einem guten Gefühl aus Rumänien zurück. Der Bundestrainer bescheinigt seiner Mannschaft in der WM-Qualifikation eine erneute Leistungssteigerung.

Arena Națională | Fragen an Bundestrainer Joachim Löw in der Online-Pressekonferenz nach dem 1:0 der Fußball-Nationalmannschaft in Rumänien in der WM-Qualifikation am Sonntagabend in Bukarest. Frage: Wie fällt Ihr Fazit nach dem Sieg gegen die Rumänen aus? Antwort: In Anbetracht dessen, dass Rumänien in der Offensive schon auch eine andere Kraft und Energie und a...

