Erstmal kein Club-Trainer : Löw bleibt bei Pause nach der EM: „Keinen Kontakt“

Joachim Löw hält an seinem Plan fest, nach dem Abschied als Bundestrainer nach der EM nicht sofort einen Club zu übernehmen.

Seefeld in Tirol | „Dabei bleibe ich. Ich hatte persönlich keinen Kontakt zu niemanden“, sagte der 61-Jährige am Samstag im Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Seefeld. Zuletzt hatte es wiederholt neue Spekulationen um ein mögliches Engagement von Löw etwa als Cheftrainer des FC Barcelona oder von Real Madrid gegeben. „Die Entscheidung, dass ic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.