Premier League : Liverpool verliert erneut - Gündogan wieder mit Doppelpack

Die Generalprobe für das Champions-League-Achtelfinale gegen RB Leipzig ist dem FC Liverpool gehörig misslungen. Gegen Leicester brach Jürgen Klopps Team in der Schlussphase ein. Manchester City festigte dank des erneut überragenden Ilkay Gündogan Platz eins.

Leicester | Drei Tage vor dem Champions-League-Match gegen RB Leipzig ist der englische Fußball-Meister FC Liverpool noch tiefer in die Krise gerutscht. Bei Leicester City verspielte das Team von Trainer Jürgen Klopp am Samstag in der Schlussphase die Führung un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.