Premier League : Liverpool erreicht Champions League - Chelsea Vierter

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben sich für die Champions League qualifiziert.

Liverpool | Am letzten Spieltag der englischen Premier League gewann der Club des deutschen Trainers gegen Crystal Palace mit 2:0 (1:0) und beendet die Saison mit 69 Punkten auf Rang drei. Der senegalesische Fußball-Nationalspieler Sadio Mané sorgte mit seinen Treffern in der 36. und 74. Minute vor 10.000 Zuschauern an der Anfield Road für den umjubelten Erfolg. ...

