Premier League : Liverpool bleibt dank Sieg in Brighton an Man City dran

Der englische Ligapokal-Sieger FC Liverpool hat in der Premier League den achten Sieg in Serie geschafft und bleibt damit dicht hinter Tabellenführer Manchester City.

Das Team des deutschen Trainers Jürgen Klopp setzte sich verdient mit 2:0 (1:0) bei Brighton & Hove Albion durch. Luis Díaz (19. Minute) per Kopf und Mohamed Salah (61.) per Strafstoß trafen zum Erfolg für die Reds, die nach holprigem Start gegen mutige Gastgeber die Kontrolle in Brighton übernahmen. Diaz' konnte sein Tor zunächst nicht bejubeln. Der K...

