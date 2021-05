Ligue 1 : Lille legt im Meisterkampf gegen Paris Saint-Germain vor

Der OSC Lille hat Paris Saint-Germain im Kampf um die französische Fußball-Meisterschaft unter Druck gesetzt.

Lens | Das Team aus Nordfrankreich gewann mit 3:0 (2:0) beim RC Lens und vergrößerte den Vorsprung auf den Hauptstadtclub vorerst auf vier Punkte. PSG muss am Sonntag (21.00 Uhr) bei Stade Rennes gewinnen, um am Tabellenführer dran zu bleiben. Am drittletzten Spieltag wurde Lille von Beginn an seiner Favoritenrolle beim Aufsteiger gerecht. Burak Yilmaz er...

