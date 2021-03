26. Bundesliga-Spieltag : Lewandowski überragend - BVB nur mit mühevollem Remis

Auf den Weltfußballer ist Verlass. Robert Lewandowski führt die Bayern in Unterzahl zum Sieg. Der BVB rettet ein Remis, Frankfurt und Union sorgen für Unterhaltung. Wolfsburg ist auf Kurs Königsklasse.

Frankfurt am Main | Angeführt von Rekordjäger Robert Lewandowski hat der FC Bayern den Annäherungsversuch von RB Leipzig mühelos gekontert. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga gewann am Samstag in Unterzahl mit 4:0 (4:0) gegen den VfB Stuttgart und behauptete den Vorsprung von vier Punkten vor den Sachsen. Vizemeister Borussia Dortmund musste dagegen mit einem 2...

