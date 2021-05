33. Spieltag : Lewandowski egalisiert Müller-Rekord bei Bayern-Remis

Sturm-Ass Robert Lewandowski hat den Uralt-Torrekord von Gerd Müller egalisiert, trotz weiterer guter Chancen aber noch nicht übertroffen.

Freiburg im Breisgau | Der polnische Nationalstürmer traf beim 2:2 (1:1) des FC Bayern München beim SC Freiburg am Samstag in der 26. Minute per Foulelfmeter und egalisierte durch sein 40. Saisontor die bisherige Bundesliga-Bestmarke von „Bomber“ Müller. Dieser hatte in der Spielzeit 1971/1972 ebenfalls 40 Treffer für die Bayern erzielt. Im zweiten Durchgang ließ Lewandowsk...

