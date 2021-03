Bayer-Werkself : Leverkusen-Sportchef Völler: „2022 ist für mich Schluss“

Seit 1994 ist Rudi Völler mit einer fünfjährigen Unterbrechung in verschiedenen Funktionen für Bayer Leverkusen tätig. Nun ist klar: Im nächsten Jahr ist Schluss! Vorher will er noch einen Titel.

Leverkusen | Nach mehr als 20 Jahren macht Rudi Völler im nächsten Sommer Schluss bei Bayer Leverkusen und will sich vorher einen großen Traum erfüllen. „Ich habe die Hoffnung, mich mit einem Titel verabschieden zu können“, sagte der 60-Jährige in einem Interview der „Sport Bild“. In diesem bestätigte Völler auch erstmals, dass er im kommenden Jahr definitiv...

