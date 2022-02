Fussball : Leverkusen mit fünf Änderungen nach Niederlage in Mainz

Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane hat nach der 2:3-Niederlage in Mainz sein Team für das Spiel gegen Arminia Bielefeld auf fünf Positionen geändert. Der zuletzt gesperrte Mitchel Bakker sowie Charles Aranguiz, Exequiel Palacios und Paulinho rutschten ins Team für Piero Hincapie, Kerem Demirbay, Amine Adli und den unter der Woche angeschlagenen Robert Andrich. Zudem ersetzt Lucas Alario im Sturmzentrum den verletzten Torjäger Patrik Schick, der in Mainz einen Muskelfaserriss in der Wade erlitt.

Bei der Arminia setzt Trainer Frank Kramer auf nahezu dieselbe Elf wie beim 1:0 in der Vorwoche gegen Union Berlin. Die einzige Änderung: Nathan de Medina ersetzt rechts hinten den kranken Cédric Brunner. Der im Winter verpflichtete Ex-Nationalspieler Gonzalo Castro, der von 1999 bis 2015 für Bayer spielte, sitzt zunächst auf der Bank....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.