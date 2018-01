Nationalspieler : Leipzigs Halstenberg schwer am Knie verletzt

Nationalspieler Marcel Halstenberg vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat sich offenbar schwer am Knie verletzt.

von dpa

24. Januar 2018, 11:12 Uhr

Der 26 Jahre alte Nationalspieler, der sich beim 2:3 zum Abschluss des Vorjahres gegen Hertha BSC eine dreifache Fraktur der rechten Mittelhand zugezogen hatte und erst am 4. Januar wieder ins Training eingestiegen war, verdrehte sich beim nicht-öffentlichen Training das Knie. Noch sei unklar, ob das Kreuzband nur an- oder gerissen ist. Im schlimmsten Fall ist die Saison für Halstenberg gelaufen, schrieb die «Leipziger Volkszeitung». Der Verein bestätigte zunächst die Verletzung, will eine genaue Diagnose aber noch bekanntgeben.