Verletzungen beim Länderspiel : Leipziger Gulacsi und Poulsen angeschlagen

Kapitän Peter Gulacsi und Stürmer Yussuf Poulsen von Fußball-Bundesligist RB Leipzig haben sich bei ihren Nationalmannschaften verletzt.

Der ungarische Verband teilte mit, dass Gulacsi sich im Training eine kleine Verletzung zugezogen habe und nicht mit nach Belfast zum Spiel in Nordirland am Dienstag (20.45 Uhr) reisen wird. Was genau der Torwart hat, teilte der Verband nicht mit. Ebenfalls am Dienstag verpasst Poulsen (18.00 Uhr) das Spiel Dänemarks gegen Serbien in Kopenhagen. Der 27...

