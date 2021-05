Pokal-Wette : Leipzig-Boss Mintzlaff will Rennrad-Kilometer spenden

RB Leipzigs Vorstandschef Oliver Mintzlaff will sich mit seiner Rennrad-Tour zum Pokalfinale für unterprivilegierte Kinder einsetzen.

Leipzig | Für jeden gefahrenen Kilometer werden der Club sowie ein Sponsor eine noch festzulegende Summe einzahlen, von der am Ende Fußbälle und Fahrräder an Kinder aus benachteiligten Familien und Wohngruppen in und um Leipzig gespendet werden, teilte ein Club-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. Mintzlaff hatte mit dem Geschäftsführer eines Fahrrad-U...

