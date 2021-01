Südamerika-Club-Meisterschaft : Last-Minute-Sieg: Palmeiras holt Copa Libertadores

Palmeiras São Paulo hat die Copa Libertadores gewonnen, die südamerikanische Variante der Champions League. Das Tor im Finale fiel in der neunten Minute der Nachspielzeit. Auch in München dürften sie besonders hingeschaut haben.

Rio de Janeiro | Der FC Bayern kennt einen weiteren Rivalen um den Titel des Club-Weltmeisters. Durch ein Tor in der neunten Minute der Nachspielzeit gewann Palmeiras São Paulo am Samstagabend in einem brasilianischen Finale gegen den FC Santos die Copa Libertadores ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.