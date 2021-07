Nationalmannschaft : Lahm: Öffentliche Wahrnehmung von DFB-Team nicht positiv

Philipp Lahm wünscht sich einen DFB-Präsidenten, der lange im Amt ist und auch gesellschaftliche Verantwortung übernimmt.

München | „Es ist enorm wichtig, jemanden an der Spitze zu haben, der den Verband repräsentiert. Das brauchen wir im Hinblick auf 2024“, sagte der Organisationschef der nächsten Fußball-Europameisterschaft in drei Jahren in Deutschland der „Sport Bild“. Wichtig sei auch, dass gesellschaftliche Zeichen gesetzt würden - bei der gerade zu Ende gegangenen EM hab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.