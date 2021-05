EM : Kuranyi bei Happy End für Bundestrainer Löw „skeptisch“

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Kevin Kuranyi geht nicht davon aus, dass die deutsche Nationalmannschaft bei der anstehenden EM erfolgreich ist.

Frankfurt am Main | „Ich bin skeptisch, ob das hinhaut, mit einem starken Ende für den Nationaltrainer. Von außen wirkt es so, als ob da die positive Spannung raus ist“, sagte der 39-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Kuranyi wurde von Bundestrainer Joachim Löw ab dem Herbst 2008 nicht mehr in die Nationalmannschaft berufen. Für Löw, der den Posten seit 2006 beklei...

