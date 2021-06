U21-Europameisterschaft : Kuntz vertraut im Endspiel Startelf aus dem Halbfinale

Der deutsche U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz setzt im EM-Endspiel gegen Portugal auf die siegreiche Mannschaft aus dem Halbfinale.

Frankfurt am Main | Für die Partie in Ljubljana nimmt Kuntz im Vergleich zum 2:1 gegen die Niederlande am Donnerstag keine Veränderungen an seiner Anfangsformation vor. Es ist das erste Mal im Verlauf des Fußball-Turniers, dass der deutsche Coach zweimal nacheinander die gleiche Startelf aufbietet. Außenverteidiger Josha Vagnoman, der im Halbfinale verletzt gefehlt ha...

