Nationalmannschaft : Kroos meldet sich bereit - Zukunfts-Entscheidung nach der EM

Toni Kroos sieht sich nach ausgestandener Corona-Erkrankung und einer Woche Trainingsarbeit bereit für die Fußball-EM.

Seefeld in Tirol | Über seine weitere Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft will sich der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler nach der Europameisterschaft Gedanken machen. „Ich entscheide nach dem Turnier“, sagte Kroos im DFB-Trainingslager in Seefeld. Er werde danach das Gespräch mit Hansi Flick suchen, der den scheidenden Bundestrainer Joachim Löw ablöst. „Ich ke...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.