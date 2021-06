Bundesliga : Krösche setzt bei der Eintracht auf eigene Identität

Der neue Sportvorstand Markus Krösche setzt als Nachfolger von Fredi Bobic auf die eigene Identität von Eintracht Frankfurt.

Berlin | „Man kann sich in Deutschland sicher an Bayern München orientieren. Aber die Rahmenbedingungen an jedem Standort sind anders. Wir sollten deshalb unsere eigene Identität erkennen und unseren eigenen Weg gehen“, sagte Krösche (40) im Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Wie sich die Eintracht in den vergangenen Jahren entwickelt habe, kö...

